الطائف 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسنفذ مراقبو بلدية الهدا الفرعية بالطائف حملات رقابية مكثفة على جملة من الأنشطة التجارية بنطاق الفرع، وذلك ضمن البرنامج الميداني لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وشملت الحملة التي تم تنفيذها 70 محلاً تجارياً بدائري الهدا.وأغلقت البلدية الفرعية مطعماً لم يتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية وخالف الاشتراطات البلدية، كما ضبط بداخله على كميات من اللحوم الفاسدة التي يظهر عليها علامات التلف والفساد جراء التخزين السيئ، وبيئة التحضير غير الملائمة، حيث تمت مصادرة وإتلاف كافة اللحوم الفاسدة.وبينت أمانة الطائف أن الجولات الرقابية للفروع البلدية تهدف إلى الحد من المخالفات الصحية داخل مرافق الأنشطة التجارية، خاصة ذات العلاقة بالمستهلك، وتستهدف الحملات الرقابية الجارية أكثر من 35 ألف مرفق تجاري بالطائف والضواحي، وستستمر الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية لتصحيح المخالفات ومعالجتها.وتابعت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية تقيد المراكز التجارية والأسواق بالتدابير الوقائية وتوفير وسائل السلامة والتعقيم الدوري، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة وتوفير المعقمات.// انتهى //10:24ت م0021