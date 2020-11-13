رام الله 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خلال اقتحامها مدينة رام الله.وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في رام الله، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مناطق عدة في المدينة، ما أدى إلى إصابة عثمان وائل عفانة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدم، وناصر جرادات بالرصاص المعدني في قدمه بمخيم قدورة، ونعيم فروخ بالرصاص الحي في يده بالقرب من مجمع فلسطين الطبي.// انتهى //10:33ت م0022