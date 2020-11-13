بيروت 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بجولة اللقاءات التي عقدها الموفد الرئاسي الفرنسي مستشار الرئيس ايمانويل ماكرون لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط باتريك دوريل مع المسؤوليين اللبنانيين للبحث في صيغ حل للخروج من داومة تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.ولفتت الانتباه إلى إدانة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان أمس الإعتداء الإرهابي الذي حدث في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، معربة عن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة في الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب.وأخبرت صحف بيروت عن تأكيد السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت أمس أن النظام الإيراني يمول الميليشيات الحوثية ويدعمها بالسلاح والعتاد من أجل زعزعة الأمن وعرقلة جهود السلام.وأشارت إلى مقتل 7 جنود من القوة الدولية المكلفة بمراقبة السلام في سيناء في تحطم مروحيتهم أمس بالقرب من مدينة شرم الشيخ المصرية.وأوردت صحف لبنان إعلان الاتحاد الأوروبي أمس تمديد العقوبات المفروضة على السلطات الفنزويلية، لمدة عام آخر حتى 14 نوفمبر 2021م بما في ذلك حظر الأسلحة.// انتهى //11:11ت م0024