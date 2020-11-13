القاهرة 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسبدأت اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية فعاليات منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 250 قيادة مصرفية ومالية عربية ودولية.ويناقش المنتدى التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة المصرفية وإلقاء الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه تلك الصناعة وواقع المصارف العربية في مواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا وأثرها على المدفوعات الرقمية والشمول المالي والفرص والتحديات، إضافة إلى بحث المتطلبات التنظيمية والرقابية والابتكارات الرقمية ومستقبل الخدمات المالية.// انتهى //12:00ت م0029