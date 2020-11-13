تونس 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على مسار المفاوضات السياسية للحوار الليبي ـ الليبي الجارية في تونس، مشيرة إلى توصل الفرقاء الليبيين إلى الاتفاق على خارطة طريق مبدئية تمهّد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون 18 شهرًا.وتناولت صحف اليوم تصريحات زير الصحة التونسي فوزي مهدي التي أكد فيها أن البلاد سجلت خلال الأسبوع الماضي نحو 10 آلاف إصابة جديدة أي ما يعادل 1430 حالة إصابة يوميًا.وسلطت الضوء على تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى موافقة بلدية القدس التابعة للاحتلال الإسرائيلي، على بناء 108 وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة.وتناقلت إعلان السلطات السويسرية نشرها رجال الشرطة في مدينة بيال إثر إطلاق أعيرة نارية في البلدة.وأشارت صحف تونس إلى تحذير الأمم المتحدة من كارثة إنسانية بإقليم تيجراي شمال أثيوبيا مع استمرار القتال هناك بين الجيش الأثيوبي وقوات جبهة تحرير الإقليم، خاصة أمام عدم قدرة وكالات الإغاثة في توفير الإمدادات الصحية والغذائية للمتضررين من القتال.// انتهى //12:05ت م0030