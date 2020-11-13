القصب 27 ربيع الأول 1442 الموافق 13 نوفمبر 2020 واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، مؤخراً محاضرة عن بُعد، بعنوان "السكري وتعزيز المناعة ضد كورونا".تضمنت محاور المحاضرة: التعرف على فيروس كورونا، وأعراض المرض وطرق انتشاره، والطرق الوقائية للحفاظ على الإنسان من الإصابة به، والتعرف على مرض السكري وأنواعه وأعراضه ومضاعفاته وطرق العلاج المختلفة، وتغيير نمط الحياة للسيطرة على مرض السكري وتقوية مناعة الجسم، والغذاء الصحي لمريض السكري.//انتهى//12:19ت م0032