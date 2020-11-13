لندن 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واستناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تقارير متنوعة عن تطورات أزمة إنتشار فيروس كرونا المستجد على الصعيدين المحلي والدولي، مبرزة تفاؤل الأسواق العالمية والأعمال تجاه احتمال اعتماد أحد اللقاحات المضادة للمرض خلال فترة وجيزة.ونقلت أنباء عن ترقب إعلان وزير المالية البريطاني ريتشي سوناك، عن ضخ مزيد من الأموال لدعم الأعمال والوظائف وتفادي الآثار السالبة على الاقتصاد بسبب حالة الإغلاق التي تشهدها البلاد ضمن مساعي احتواء المرض.وعرجت صحف لندن على ارتفاع عدد المهاجرين الذي لقوا حتفهم جراء حوادث تحطم قوارب التهريب في حوض البحر الأبيض خلال الأيام الماضية إلى أكثر من 110 شخص، بينهم ما لا يقل عن 70 شخصا جرفتهم الأمواج على شاطئ "الخمس" غرب ليبيا.// انتهى //12:33ت م0033