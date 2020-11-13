جيزان 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات الداير بني مالك ، والريث ، وفيفا ، وفرسان ، وهروب ، والأجزاء الساحلية من المنطقة.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //13:04ت م0036