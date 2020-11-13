الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية جيفري أونياما.وتناول الوزيران خلال الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.// انتهى //13:46ت م0039