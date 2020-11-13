الخرطوم 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، القرار الذى أصدره رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس، والذي قضى بالعفو العام عن جميع من حمل السلاح أو شارك في أي من العمليات العسكرية والحربية أو أسهم بأي فعل أو قول يتصل بالعمليات القتالية.وركزت على إعلان الأمم المتحدة أمس، أن نحو 11 ألف نازح عبروا من أثيوبيا إلى السودان هربًا من الحرب المشتعلة في تيغراي.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى اتفاق العسكريين الليبيين خلال اجتماعهم في مدينة سرت وسط البلاد، أمس، على سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية كافة.وسلطت الضوء على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين، حيث وصل عددهم خلال شهر أكتوبر الماضي 446 فلسطينيًا، من الأرض الفلسطينية المحتلة، من بينهم 63 طفلًا، و16 امرأة.وعرجت صحف الجمعة على إنقاذ خفر السواحل التونسي أمس 19 مهاجرًا غير شرعي من الغرق من بينهم نساء وأطفال ورضيع، على بعد 60 كيلو من شواطئ مدينة صفاقس جنوب تونس.وأولت صحف السودان اهتمامًا بتأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، خلال استقباله مستشار الرئيس الفرنسي للشرق الأدنى باتريك دوريل، تمسّك بلاده بمبادرة باريس الرامية لانتشال لبنان من الشلل السياسي ودوامة الانهيار الاقتصادي.// انتهى //14:03ت م0045