حائل 27 ربيع أول 1442هالموافق 13 نوفمبر 2020 م واسكرّم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي أمس معاهد ومراكز التدريب الأهلية بالمنطقة.وشمل التكريم معهد المساندة العالي ومعهد لجنة التنمية الاجتماعية بالروضة و مركز جمعية أجا النسائية ومركز وكن للتدريب ومركز وفاق للتدريب ومعاهد أضواء المعرفة للتدريب ومركز دانة الأفاق للتدريب ومعهد ريفانا للتدريب.وأوضحت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل أن التكريم جاء نظير مشاركاتهم المتميزة في تنفيذ مبادرة العطاء التدريبي التي أطلقتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل بالشراكة مع معاهد ومراكز التدريب الأهلية بالمنطقة حيث تم خلالها تنفيذ دورات تدريبية تطويرية مجانية "عن بعد" خلال جائحة كورونا ، استفاد منها ما يتجاوز (٣٠٠٠) مواطن ومواطنة في (٢٤) برنامجاً متنوعاً.// انتهى //14:04ت م0046