الرباط 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بقرار وزارة الصحة القاضي بإشراك المصحات الخاصة في عملية التكفل بالمصابين بفيروس كورونا، بأسعار مقننة تفاديًا لأية تجاوزات.وأخبرت أن المملكة المغربية تجاوزت 270 ألف إصابة بالفيروس، وأن ما يقارب الأف شخص يرقدون في أقسام الإنعاش التي اقتربت من نفاذ طاقتها الاستيعابية.وفي الشأن المغاربي تطرقت صحف الرباط إلى اتفاق أطراف النزاع الليبي المجتمعة في تونس، برعاية الأمم المتحدة على تنظيم انتخابات عامة في غضون 18 شهرًا، وتشكيل الحكومة الجديدة وصلاحياتها خلال الفترة الانتقالية.وأشارت صحف الجمعة إلى إدانة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الاعتداء الإرهابي الذي حدث في مدينة جدة، وتأييدها لجهود المملكة لمكافحة الإرهاب.وتطرقت إلى انعقاد الدورة الخامسة للقمة العربية – الأوروبية، أول أمس الأربعاء، مبرزة أن انعقاد القمة يسهم في تقريب رؤى الجانبين، بوصف الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر للدول العربية.وتابعت صحف المغرب التطورات الحاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الجدل الحاصل في نتائج الانتخابات.// انتهى //14:11ت م0047