‫‬ ﻿الباحة 27 ربيع الأول 1442هـ الموافق 13 نوفمبر 2020م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، أن حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - اتسم بالشفافية وحمل كل مضامين الوضوح لمسيرة وطننا المبارك خلال الفترة الماضية ، واشتمل على سياسة المملكة في نبذ التطرف والفساد والبطالة وتوجيه المسار نحو مستقبل المملكة كإحدى قوى الاقتصاد العظمى على مستوى العالم ، بعد تأكيد سموه ان السعودية واحدة من أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا ، وأننا سنكون من أقل دول مجموعة العشرين المتأثرة بالوباء .وقال سمو الأمير حسام بن سعود في تصريحه : " إن هذا العام حمل العديد من الإنجازات التنموية والاقتصادية والأمنية رغم كل الظروف ، فقد تحقق للمملكة خلال وقت قصير الكثير من الإنجازات على المستويين الداخلي والخارجي ، وكان لها الدور البارز في المضي قدماً نحو التغيير بما يتلائم مع احتياجات الوقت الراهن ، وقد نجح سمو ولي العهد في تهيئة كل العوامل المحيطة لتركيز رؤية المملكة 2030 نحو رفاهية المواطن وتحقيقها لمؤشر انخفاض البطالة الى ١١٪؜ في بداية ٢٠٢٠م ، الأمر الذي يُعد ترجمةً واضحة على أرض الواقع من خلال ما شاهدناه من مشاريع عملاقة وجذب العديد من الاستثمارات الخارجية حتى أصبح شعب المملكة مدركاً لكل أرقام التغيير التي أوردها سموه في حديثه " .وأضاف سمو أمير منطقة الباحة في ختام تصريحه : "أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تسعى نحو التطوير والتجديد لمواكبة النهضة التي تمر بها بلادنا الغالية ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة عزها واستقرارها وأن يديم عليها رخائها ووحدتها وأمنها وأمانها .// انتهى //14:59ت م0054