عام / كشافة المملكة تختتم مشاركتها في الملتقى التخصصي حول التحول التقني للتدريب
الجمعة 1442/3/27 هـ الموافق 2020/11/13 م واس
الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس
اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس مُشاركتها في الملتقى الافتراضي التخصصي حول التحول التقني للتدريب في الواقع المتغير الجديد ، الذي نظمته المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي – على مدى يومين ، بمشاركة 45 قائداً وقائدة من 16 جمعية كشفية من الدول الأعضاء بالمنظمة.
وتضمن الملتقى الذي عقد بهدف تنمية مهارات مساعدي قادة التدريب وقادة التدريب التقنية لتنفيذ الجلسات التدريبية عن بعد بكفاءة ، ثلاثة محاور شملت التعريف بالتدريب التقني ، والتعريف بمنصاته ، والتطبيق العملي للتدريب التقني .
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15:08ت م
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