الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واساختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس مُشاركتها في الملتقى الافتراضي التخصصي حول التحول التقني للتدريب في الواقع المتغير الجديد ، الذي نظمته المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي – على مدى يومين ، بمشاركة 45 قائداً وقائدة من 16 جمعية كشفية من الدول الأعضاء بالمنظمة.وتضمن الملتقى الذي عقد بهدف تنمية مهارات مساعدي قادة التدريب وقادة التدريب التقنية لتنفيذ الجلسات التدريبية عن بعد بكفاءة ، ثلاثة محاور شملت التعريف بالتدريب التقني ، والتعريف بمنصاته ، والتطبيق العملي للتدريب التقني .// انتهى //15:08ت م0057