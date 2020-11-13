عام / ليبيا تسجل 824 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 حالات وفاة
الجمعة 1442/3/27 هـ الموافق 2020/11/13 م واس
طرابلس 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر020 2 واس
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس. وتماثل للشفاء 556 مصابا، في حين توفى 10 آخرين، حسب بيان المركز اليوم الجمعة .
وقال المركز في بيان : إن إجمالي الإصابات بالوباء في ليبيا بلغت 72 ألفا و628 حالة، منها 28 ألفا و374 نشطة، فيما تعافى 43 ألفا و259 مصابا، في حين توفى 995 آخرين.
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