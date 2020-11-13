الرباط 27 ربيع الأول 1442 هـ موافق 13 نونبر 2020 مأطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- اليوم، مشروع المنصة التفاعلية للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، تجسيداً للمقاربة التشاركية التي أرستها مع الدول الأعضاء، وتعزيزا لتوجهاتها الراهنة والمستقبلية في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وتشكل هذه المنصة التفاعلية فضاء مشتركا للتواصل والتفكير، وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء، وأرضية لبلورة التصورات المشتركة للاستراتيجيات، ومشاريع وبرامج وخطط عمل الإيسيسكو.كما ستكون مفتوحة على اللجان الوطنية للدول خارج العالم الإسلامي، وجميع الأطراف المعنية بقطاعات التربية والعلوم والثقافة، وعلى المانحين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والجامعات ومراكز الأبحاث.//انتهى//15:42ت م0063