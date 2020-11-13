الدمام 27 ربيع الأول 1442هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بما تضمنه حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي بين العديد من المنجزات التي تحققت، مؤكدا على مضي المملكة بعزم نحو تحقيق مستهدفاتها وخططها الطموحة.وقال سموه" أن حديث سمو ولي العهد - حفظه الله- أكد أن المواطن السعودي هو الركيزة الأساس في صناعة التغيير، وهو الطاقة التي تعول عليها المملكة في صناعة المستقبل المشرق، وتحقيق النجاحات، فإيمان القيادة الرشيدة - حفظها الله- في قدرات المواطن السعودي كبيرة، ودعمها له لا حدود له".وأضاف سموه "تناول حديث سموه الكثير من المنجزات التي تحققت، والصعوبات التي استطاعت المملكة تجاوزها والتغلب عليها، والآمال التي تسعى لتحقيقها في المستقبل، وركز حديث سموه على لغة الأرقام، فهي اللغة التي تؤكد النجاح، وتبرهن صواب ما اتخذته المملكة من قرارات، وما أقرته من خطط لتنويع القاعدة الاقتصادية، والقضاء على الفساد، ونبذ العنف والتطرف، ومحاربة الفكر الداعم لهما، وعملها نحو تحقيق جودة الحياة، عبر برامج ومبادرات ومشروعات متنوعة، شملت مختلف القطاعات".وتابع سموه "المتأمل في حديث سمو ولي العهد، يجد الثقة والتفاؤل هي العنوان الأبرز ، ويلمس الطموح الكبير المستمد من توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- الذي أسس بتوجيهاته الكريمة ونظرته الصائبة للتحول الذي تشهده بلادنا، ويقوده سمو ولي العهد- حفظه الله- ورأينا ثمرة ذلك في المنجزات التي تحققت، والمشروعات التي لا يزال العمل عليها جارياً، نسابق بها الزمن، لنضع المملكة دوماً في موضع الريادة الذي تستحقه" ، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يمدهما بعونه وتأييده، ويوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد.// انتهى //15:45ت م0065