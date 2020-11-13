كيب تاون 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأعربت جنوب أفريقيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين للإعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة، وأدى إلى جرح عدد من الأشخاص.وشجبت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور في بيان لها اليوم، الهجوم وذكرت أن جنوب أفريقيا تصر على أنه لا يمكن التغاضي عن هذه الأعمال الإجرامية بجميع أشكاله.وأوضحت باندور بأن جنوب أفريقيا تدعم جميع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتي يقوم بها المجتمع الدولي بما في ذلك مواقف المملكة العربية السعودية ضد الإرهاب والتطرف .// انتهى //15:54ت م0067