القدس المحتلة 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسعرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم وصول المواطنين الفلسطينيين لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.وأفادت مصادر محلية فلسطينية وشهود عيان في القدس ، بأن شرطة الاحتلال أعادت حافلة تقل مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة إلى حاجز حزما العسكري شمال شرق القدس المحتلة، ومنعتهم من الوصول إلى الأقصى بعد دخولهم إلى مدينة القدس .كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من النساء الوافدات إلى الأقصى عند باب العامود بالقدس القديمة، وشددت من إجراءاتها على مداخل البلدة، ومحيط الأقصى مع بدء توافد المصلين للأقصى ودققت في هوياتهم الشخصية .//انتهى//16:06ت م0072