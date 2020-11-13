إسلام آباد 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 2304 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 352296 حالة، منها 23641 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 714 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 321563 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7092 حالة وفاة.// انتهى //16:08ت م0073