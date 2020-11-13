الخرطوم 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين بجمهورية السودان الشقيقة، حيث جرى توزيع 64 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم ، استفاد منها 3,600 فرد.ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان للعام 2020م.// انتهى //16:36ت م0078