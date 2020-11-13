منفذ الوديعة 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي 7 شاحنات إغاثية خلال الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2020م، تحمل على متنها 140 طنًا تشتمل على سلال غذائية و9,375 كرتونا من التمور، إضافة إلى مواد إيوائية متنوعة تتضمن 100 خيمة و 1000 بطانية، وتستهدف هذه المساعدات محافظتي لحج وتعز.وتأتي المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.// انتهى //17:05ت م0080