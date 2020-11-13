الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بوفد برئاسة مدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بالمركز الدكتور يحيى بن عبدالله الشمري في الاجتماع الثاني للمسؤولين رفيع المستوى حول الوضع الإنساني في اليمن - عبر الاتصال المرئي - خلال الفترة 12 - 13 نوفمبر 2020 م.وأبرز الدكتور الشمري خلال الاجتماع ما قدمته المملكة من دعم للأشقاء في الجمهورية اليمنية منذ بداية انقلاب الميليشيات الحوثية، وأهم المعوقات التشغيلية للعمل الإنساني نتيجة الممارسات السلبية من تلك الميليشيات مثل فرض الضرائب على العمل الإنساني، وتسييسه، وتجويع الشعب اليمني عبر استخدام العمل الإنساني كوسيلة ضغط على المجتمع الدولي، كما ذكّر الشمري المجتمع الدولي بخطورة وضع خزان النفط العائم (صافر) بيئيًا واقتصاديًا.//انتهى//17:08ت م0081