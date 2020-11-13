بريدة 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم الحفل الرابع لموسم 1442هـ أمس بحضور مدير ميدان الملك سعود عبدالعزيز التويجري وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.وتكون الحفل من 7 اشواط جائت نتائجها على النحو التالي :الشوط الأول المخصص لإنتاج محلي (ربحت ‪من ١ إلى ٣‬ عمر ٤ سنوات فأكبر) على مسافة 1600م حققه الجواد ( اتجه ) للمالك خالد الحسيني .الشوط الثاني المخصص لإنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر ٣سنوات ) على مسافة 1600م حققه الجواد ( رمز ) للمالك عثمان المرشود .الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر ٤ سنوات) فأكبر على مسافة 1600م حيث حققه الجواد ( متعشم ) للمالك إسطبل الحسام .الشوط الرابع المخصص لإنتاج محلي خيل المبتدئة (عمر السنتين) على مسافة 1200م حققه الجواد ( ولد هذبة ) للمالك خالد الصغير .الشوط الخامس إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر ٣ سنوات) وعلى مسافة 1200م حققته الفرس ( بسمات ) للمالك محمد القعير .الشوط السادس والرئيس المخصص لإنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققته الفرس ( نقود) للمالك حمد القربان .الشوط السابع إنتاج محلي عمر السنتين على مسافة 1400م حققه الجواد ( دعاج ) للمالك خالد الصغير .وفي نهاية الحفل توج المدير العام للميدان مالك الفرس الفائزة " نقود " حمد القربان .// انتهى //17:36ت م0089