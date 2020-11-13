رياضي / "نقود " تخطف كأس الدعم الرابع المقدم من نادي سباقات الخيل بميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم
الجمعة 1442/3/27 هـ الموافق 2020/11/13 م واس
بريدة 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس
أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم الحفل الرابع لموسم 1442هـ أمس بحضور مدير ميدان الملك سعود عبدالعزيز التويجري وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.
وتكون الحفل من 7 اشواط جائت نتائجها على النحو التالي :
الشوط الأول المخصص لإنتاج محلي (ربحت من ١ إلى ٣ عمر ٤ سنوات فأكبر) على مسافة 1600م حققه الجواد ( اتجه ) للمالك خالد الحسيني .
الشوط الثاني المخصص لإنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر ٣سنوات ) على مسافة 1600م حققه الجواد ( رمز ) للمالك عثمان المرشود .
الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر ٤ سنوات) فأكبر على مسافة 1600م حيث حققه الجواد ( متعشم ) للمالك إسطبل الحسام .
الشوط الرابع المخصص لإنتاج محلي خيل المبتدئة (عمر السنتين) على مسافة 1200م حققه الجواد ( ولد هذبة ) للمالك خالد الصغير .
الشوط الخامس إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر ٣ سنوات) وعلى مسافة 1200م حققته الفرس ( بسمات ) للمالك محمد القعير .
الشوط السادس والرئيس المخصص لإنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققته الفرس ( نقود) للمالك حمد القربان .
الشوط السابع إنتاج محلي عمر السنتين على مسافة 1400م حققه الجواد ( دعاج ) للمالك خالد الصغير .
وفي نهاية الحفل توج المدير العام للميدان مالك الفرس الفائزة " نقود " حمد القربان .
// انتهى //
17:36ت م
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