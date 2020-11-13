بيروت 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسن بنسبة 0.21%، أي ما يعادل نقطة واحدة، ليغلق عند مستوى 619.73 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 53 ألفاً و425 سهماً، بقيمة 721 ألفاً و725 دولاراً، نفّذت خلال 27 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و432 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و419 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:37ت م0091