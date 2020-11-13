بيروت 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن زورقاً حربياً تابعاً للقوات الإسرائيلية انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالى 115 مترا ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على إطلاق صفارات الإنذار وإلقاء قنبلة مضيئة .وأضاف البيان أنه تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان .// انتهى //17:38ت م0092