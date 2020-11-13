الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسقدم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم العزاء لمعالي سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة في وفاة المغفور له -بإذن الله- صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، وذلك خلال زيارته لمقر السفارة بالرياض.واستذكر معاليه ما قدمه الأمير الراحل -رحمه الله- من جهود كبيرة لخدمة مملكة البحرين وشعبها الكريم، مشيدا بإسهاماته في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.// انتهى //19:04ت م0100