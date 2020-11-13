عمّان 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 136555 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2008 حالات تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً بينهم 434 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 71 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1618 حالة وفاة.// انتهى //19:09ت م0102