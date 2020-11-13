بروكسل 27 ربيع الاول1442ه الموافق 13نوفمبر 2020 م واسشدد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي عقب لقاء افتراضي لهم على ضرورة تكثيف جهود دولهم وتنسيق أنشطة أجهزتهم الأمنية ووكالتهم المختصة لمواجهة مخاطر العنف والتطرف .وأعرب الوزراء في بيان مشترك عن صدمتهم بشدة من الهجمات الإرهابية المروعة في أوروبا وأدانوا هذه الأعمال بأقوى العبارات الممكنة.وأوضح الوزراء أنه بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود للشبكات الإرهابية يمكن أن نرى بوضوح إلى أي مدى تعدّ الإجراءات على المستوى الأوروبي مهمة وضرورية.وحول الإطار الأوروبي لمكافحة الإرهاب قال البيان : إنه - على مدى العقدين الماضيين- تم تعزيز الهياكل الأمنية والإطار القانوني بشكل مطّرد في الدول الأعضاء وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي .وفي ختام اللقاء شدد الوزراء الأوروبيون - على القدر نفسه من الأهمية - بأن هناك تقوية كبيرة للعلاقات مع دول ثالثة، لا سيما فيما يتعلق بطرد المجرمين والأشخاص الذين يشكلون تهديدًا إرهابيًا أو متطرفًا عنيفًا.// انتهى //19:22ت م0104