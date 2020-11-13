نواكشوط 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأكدت موريتانيا أنها تتابع بقلق بالغ مظاهر التوتر المتزايد على الحدود الشمالية بمنطقة الكركرات، داعية كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وتغليب منطق الحكمة.وقالت وزارة خارجية موريتانيا في بيان اليوم: إنها أجرت في هذا السياق الكثير من الاتصالات في مسعى حثيث لنزع فتيل الأزمة، مطالبة في الوقت نفسه كل الفاعلين بالسعي إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وإلى حل توافقي عاجل للأزمة وفقًا لآليات الأمم المتحدة يحفظ مصالح الأطراف ويجنب المنطقة مزيدًا من التوتر.// انتهى //19:41ت م0106