سكاكا 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- الذي أكد فيه حرصه على مستقبل الوطن وشعبه الذي استشهد فيه من خلال ما ذكره من أرقام رسمتها رؤية المملكة 2030، تحقق من خلالها الكثير من الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- .وقال سموه: "إن حديث سمو ولي العهد أكد على قيمة الإنسان الذي يعيش على تراب هذا الوطن وأنه الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الوطن بعد الله لمواصلة مسيرة الخير والبناء، وأشار إلى التطور الذي تشهده المملكة وما وصلت إليه من نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة نظراً لما تمتلكه المملكة من إرث ثقافي وتنوع جيوغرافي وديموغرافية فريدة من نوعها تتيح للمملكة أن تكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها.ولفت سمو أمير منطقة الجوف النظر إلى ما جاء في حديث سمو ولي العهد لمواصلة الدولة الإصلاحات ومنها تمكين المرأة السعودية، التي باتت اليوم فعليا شريكا للرجل في تنمية الوطن دون تفرقة، ومواصلة محاربة الفساد بكل أشكاله.ودعا سموه الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .// انتهى //19:51ت م0108