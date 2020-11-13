تبوك 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي اتسم بالوضوح والشمولية ونبذ التطرف ومكافحة الفساد، ويأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية لعلو ورفعة الوطن وتوفير سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن .وقال سمو أمير منطقة تبوك: إن ما أشار إليه سمو ولي العهد - حفظه الله - في حديثه يؤكد بدلالة واضحة التقدم الكبير الذي تعيشه بلادنا في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية ، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة، مما كان له الأثر الكبير الذي انعكس على تنامي الناتج المحلي غير النفطي ، وما نتج عنه من مشاريع عملاقة في الإسكان والعمل والترفيه والسياحة والرياضة وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ م الهادفة إلى تنويع الاقتصاد والمضي نحو التطوير والتنمية.وسأل سموه الله العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي العهد بعونه وتوفيقه ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.// انتهى //20:01ت م0111