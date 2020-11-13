جدة 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأكد معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ما حققه التعليم من نهضة تنموية وحضارية جعل من المملكة في مقدمة شعوب العالم المتقدم في منظومة التعليم الجامعي .ورفع معاليه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تشكيل مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز لمدة ثلاث سنوات وفق نظام الجامعات الجديد .ولفت النظر إلى ما حققه التعليم في المملكة من نقلة نوعية نحو آفاق تطويرية تستشرف المستقبل ، حيث يأتي تشكيل المجلس كاهتمام بالغ ودعم متواصل للجامعات السعودية وتمكينها من أداء دورها والرقي بمخرجاتها في بناء الوطن ونهضته .وقدم معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على متابعته الحثيثة ودعمه المستمر وجهوده المخلصة التي أثمرت بتشكيل مجلس أمناء الجامعة الذي يضم في عضويته نخبة من أصحاب الخبرة في مجال التعليم الجامعي والقطاع الخاص .ونوه بمواصلة جامعة الملك عبدالعزيز مسيرتها بما يخدم الاستثمار في المخرجات الجامعية ويتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، لما يمثله التعليم من دور مهم في بناء الأمم ونهضة الشعوب ، مبرزاً ما خطته الجامعة من تقدمٍ في حصد الاعترافات العالمية في معظم كلياتها وتخصصاتها ذات الطابع النوعي والمعايش للتطور العلمي الذي يشهده العصر ويتناغم مع رسالة الجامعة كمؤسسة وطنية رائدة فيما تطرحه من برامج أكاديمية ومبادرات تعليمية ومجتمعية .//إنتهى//20:12ت م0112