الرباط 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسالتقت الملحق الثقافي السعودي بالمغرب الدكتورة يسرى الجزائري اليوم، برئيس جامعة محمد الخامس في الرباط الدكتور محمد غاشي، بحضور عميدة كلية طب الأسنان بنفس الجامعة الدكتورة نوال بويحياوي، حيث تم التباحث حول تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك بين جامعة محمد الخامس والجامعات السعودية.واكد الجانبان بالمناسبة حرصهما على تطبيق هذا التعاون على أرض الواقع بما يشمل عدداً من التخصصات، وكذا تشجيع برامج التعاون البحثي، وتبادل الخبرات والزيارات العلمية والثقافية التي تخدم التعليم والطلاب في كلا البلدين.كما عبر رئيس جامعة محمد الخامس عن تطلعه إلى استفادة الجامعة من خبرات المملكة العربية السعودية في عدة مجالات علمية ومعرفية، مشيداً بالمستوى الذي بلغته الجامعات السعودية، وما تتميز به من مستوى علمي متقدم جعلها تأخذ مكانتها نحو العالمية.من جانبها أشادت الدكتورة يسرى الجزائري بالسمعة الأكاديمية الرفيعة التي تكتسبها جامعة محمد الخامس في الوسط الأكاديمي السعودي.واتفق الجانبان على الترتيب لتنظيم اجتماع افتراضي بين كلية طب الأسنان بجامعة محمد الخامس بالرباط وبعض كليات طب الأسنان بالجامعات السعودية لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب البلدين.// انتهى //21:19ت م0127