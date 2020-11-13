نجران 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي أوضح التحديات التي استطاعت المملكة تجاوزها في فترة قصيرة، بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، والعمل الدؤوب الذي قامت به الدولة بأجهزتها المختلفة تجاوزت تلك التحديات والتي كان لها الأثر في الاستقرار الاقتصادي والمالي.وأضاف الأمير تركي بن هذلول، أن حديث سمو ولي العهد أوضح كيف استطاعت المملكة في فترة وجيزة أن تحول عملها إلى الاستباق في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف بإحياء الفكر الإسلامي الصحيح.وأشار سمو نائب أمير منطقة نجران إلى مضامين حديث سمو ولي العهد في إعادة هيكلة القطاعات الحكومية المختلفة والمضي نحو أهدافها، والتحول إلى الحكومة الرقمية، والاستفادة من البنية الرقمية المتقدمة في تقديم الحلول والخدمات، واختصار الزمن، والتيسير على المستفيدين، مشيراً إلى ما تطرقه خطاب ولي العهد من مضامين في محاربة آفة الفساد التي عطلت التنمية، وسلبت المقدرات، وأضعفت الإمكانات، في محاكمة المفسدين ومعاقبتهم.وبين سموه أن حديث سمو ولي العهد أكد حرص القيادة الرشيدة على رقي الوطن ورفاهية المواطن واستمرار عجلة التطور والنماء وفق منهجية واضحة مرتكزة على رؤية المملكة 2030، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار وأن يمن على جنود الوطن بالنصر المبين.// انتهى //21:43ت م0130