تونس 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأجرى وزير الدولة لدى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسي محمد علي النفطي، محادثة عبر تقنية الفيديو، مع وزيرة الهجرة الهولندية انكيبروكارس كنول.وتناولت المحادثة - وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية -، العلاقات بين البلدين، وسبل دعمها وأهمية تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التنسيق بين الجانبين في مجال الهجرة والتعاون القنصلي.// انتهى //21:52ت م0131