سياسي / تونس وهولندا تبحثان علاقات التعاون وسبل دعمها
الجمعة 1442/3/27 هـ الموافق 2020/11/13 م واس
تونس 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس
أجرى وزير الدولة لدى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسي محمد علي النفطي، محادثة عبر تقنية الفيديو، مع وزيرة الهجرة الهولندية انكيبروكارس كنول.
وتناولت المحادثة - وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية -، العلاقات بين البلدين، وسبل دعمها وأهمية تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التنسيق بين الجانبين في مجال الهجرة والتعاون القنصلي.
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21:52ت م
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