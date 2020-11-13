القاهرة 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأشار الاتحاد، في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم " إلى تلقيه إخطاراً من معامل وزارة الصحة يفيد إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غداً السبت باستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021".واوضح الاتحاد أنه ستجري اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة في المباراة.يشار إلى أن الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، حذف الخبر الخاص بإصابة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا الذى ذكر فيه أن «صلاح» خضع للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب مع ناديه الإنجليزي ليفربول بالإضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضاً عزل كل المخالطين.// انتهى //21:53ت م0135