الرباط 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسالتقى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني المغربي سعيد امزازي، اليوم في الرباط الملحق الثقافي السعودي بالمغرب الدكتورة يسرى حسين الجزائري، لبحث سبل تطوير التعاون العلمي والاكاديمي بين الجامعات السعودية ونظيراتها المغربية.وبالمناسبة عبرت الدكتورة يسرى الجزائري عن أملها في أن يشكل هذا اللقاء منطلقاً لمزيد من التعاون المثمر والتنسيق والتواصل بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين في المجالات العلمية والمعرفية والثقافية.// انتهى //21:53ت م0137