الرباط 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسمنحت جامعة كوڤنتري البريطانية العريقة اليوم، شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب للمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، تقديراً لإسهاماته الكبيرة على المستوى الدولي في مجالات التعليم، والقضاء على الفقر والأمية والتطرف، وبناء علاقات السلم في منطقة الشرق الأوسط.ووجه المجلس الأكاديمي للجامعة دعوة رسمية إلى الدكتور المالك لتسلم هذه الشهادة في حفل، سيتم خلاله أيضاً توزيع جوائز كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة.وتعد جامعة كوڤنتري من أعرق الجامعات البريطانية، تأسست عام 1843م.// انتهى //22:00ت م0140