المدينة المنورة 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأتاح فرع الجامعة العربية المفتوحة الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أمس، بالشراكة مع الجامعة المفتوحة في بريطانيا، الفرصة لطلابه وأساتذة الجامعة لاستخدام جميع مصادر التعلم والمعرفة التي تمتلكها الجامعة البريطانية، والحصول على شهادتين محلية وعالمية.ويعمل فرع الجامعة على توفير أعلى معايير البناء في المدينة المنورة، عبر بيئة تعليمية رقمية يستطيع الطلاب في فروع الجامعتين الاستفادة من مباني بعضها البعض، التي تعد من أقدم وأعرق الجامعات المفتوحة, والتي الشريكة، حيث .ويعكس فرع الجامعة الذي جهز بجميع الاحتياجات التعليمية، وعلى رأسها الأدوات التقنية والرقمية التي تميز الجامعة, فمنذ نشأتها عام 2002م أثبتت جدارتها عن التحول الكامل للتعليم عن بُعد التي فرضته جائحة كورونا، واستطاعت بحكم خبرتها المتراكمة منذ نشأتها بما يتوافر لها من منصات تعليمية، على أن تتحول بتعليمها للتعليم الافتراضي بالكامل خلال 24 ساعة، تراثه فهو المبنى السابع الذي أنجزته الجامعة في مقارها في الدول العربية التي تتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية والكويت والأردن ولبنان والبحرين وسلطنة عمان وفلسطين والسودان، ومن خطة الجامعة الإستراتيجية الانتشار في كافة بلدان الوطن العربي لتخدم بها أبناءها بتعليم عالي النوعية وبشراكة عالمية من أجل إعدادهم معرفيًا ومهاريًا ليسهموا في بناء أوطانهم في هذا المبنى كما جميع مباني الجامعة .وأُنجز هذا المبنى في أقل من عامين، بالشراكة مع بعض الجهات الحكومية على رأسها وزارة المالية ووزارة التعليم وكذلك المجلس الشرفي لفرع الجامعة بالمدينة المنورة، ليخدم 4000 طالب وطالبة في المدينة المنورة ومحافظاتها.// انتهى //22:08ت م0141