عواصم 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واساستقرت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق اليوم، إذ تفاقمت المخاوف من تأثر اقتصاد المنطقة في أشهر الشتاء المقبلة بسبب تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، غير أن المؤشر القياسي سجل ثاني أسبوع من المكاسب على التوالي.فقد صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.01 في المئة بعد أن قفز في وقت سابق من الأسبوع بدعم تفاؤل حيال لقاح فعال لكوفيد-19. وربح المؤشر 12.5 في المئة في الأسبوعين الماضيين، مدعوماً أيضاً بآمال في هدوء على صعيد التجارة العالمية في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.وارتفعت الأسهم الألمانية 0.2 في المئة، في حين زاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 في المئة بعد أن صعد في وقت سابق من الأسبوع إلى قمة ثمانية أشهر.// انتهى //22:20ت م0145