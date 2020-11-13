جازان 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واساحتفت جامعة جازان الليلة، بأعضاء هيئة التدريس المعينين حديثاً بمجلس الشورى، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وأعضاء مجلس الجامعة ومديري التعليم بالمنطقة، مساء اليوم بمقر الاحتفالات بمجمع كليات البنات بمحلية.وأوضح معالي الدكتور القحطاني أنّ الجامعة تباهي وتفتخر بمنسوبيها وهي تحتفي بنخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين نالوا الثقة الملكية الكريمة بتعيينهم أعضاء في مجلس الشورى، مؤكدا أن اختيارهم يجسد حرص القيادة الرشيدة على الاستفادة من الكفاءات التي تزخر بها الجامعة لما تملكه من القيادات الوطنية الشابة المؤهلة للمساهمة في مسيرة الرقي والبناء والتحديث وفي مختلف القطاعات.وقدم الدكتور القحطاني التهنئة للدكتور حسن حجاب الحازمي، والدكتور عاصم محمد مدخلي والدكتور فيصل علي طميحي، والدكتورة عائشة حسن زكري، والدكتورة عائشة علي عريشي وشكرهم على كل ما بذلوه من جهود خلال السنوات الماضية.وفي ختام المناسبة، تجول أعضاء مجلس الشورى ومعالي رئيس الجامعة، في مجمع كليات البنات بمحلية، الذي يتسع لـ 15 ألف طالبة، ويضم 4 كليات، هي كلية العلوم، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وكلية التصميم والعمارة، والبرنامج الصحي المشترك، إلى جانب 12 إدارة و5 عمادات مساندة، ومركزاً للابتكار وريادة الأعمال ومعهداً للغة الإنجليزية، و184 قاعة دراسية، و83 معملاً، و20 قاعة للتدريب وعقد الورش.// انتهى //22:31ت م0148