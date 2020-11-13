تونس 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسعقد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، التونسيين، اليوم، اجتماعًا عن بعد، مع المفوض الأوروبي لسياسية الجوار والتوسع ، أوليفار فاريلي.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية، أن الاجتماع تمحور حول آفاق التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، في إطار مشروع مخطط الاتحاد الأوروبي للإنعاش الاقتصادي والاستثمار لبلدان الجوار جنوب المتوسط.وأكد المفوض الأوروبي، أن مخطّط الإنعاش الاقتصادي والاستثمار لبلدان الجوار جنوب المتوسط يعكس في عمقه رغبة الاتحاد الأوروبي في دعم التعاون المشترك مع دول جنوب المتوسط، والعمل سويّا لتجاوز الصعوبات الجمّة التي اعترضت جميع القطاعات منذ تفشي جائحة كوفيد 19.من جهته عبّر الوزير التونسي عن رؤية بلاده لمخطّط الاتحاد الأوروبي للإنعاش الاقتصادي والاستثمار لبلدان الجوار جنوب المتوسط، مقترحًا مجموعة من محاور التعاون التي يمكنها أن تدفع بالعلاقة بين الجانبين إلى مستوى أفضل على غرار الاقتصاد الأخضر والانتقال الرقمي والبحث العلمي والصحّة والأمن الغذائي.واتفق الجانبان على مواصلة التشاور من أجل بلورة مقترحات للتعاون المشترك، وطرح مشاريع في القطاعات الواعدة، كالبحث العلمي والبنية التحتية الرقمية والطاقات المتجدّدة.// انتهى //22:33ت م0149