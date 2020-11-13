القاهرة 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأكد رئيس اتحاد الكرة المصري عمرو الجناينى، إيجابية المسحة الثانية التى خضع لها نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزى محمد صلاح، ليتأكد غيابه عن مباراتى منتخب مصري أمام توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى.وأفاد الجنايني فى تصريح له اليوم، بأن محمد صلاح سيخضع للبروتوكول الطبى فى الفندق، تحت إشراف الجهاز الطبى للمنتخب حتى يتماثل للشفاء تماما، موضحاً أن هناك اهتمام غير عادى من اتحاد الكرة ووزارتى الرياضة والصحة باللاعب العالمى الذى سيخضع للعلاج فى مصر.// انتهى //22:50ت م0152