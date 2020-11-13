واشنطن 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 194,610 إصابات مؤكدة و 1,147 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,508,864 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 242,216 حالة وفاة.// انتهى //23:09ت م0153