الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسشارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في إحدى جلسات منتدى صير بني ياس السنوي الحادي عشر بالإمارات العربية المتحدة.وشارك معاليه الحديث في الجلسة التي عقدت بعنوان ( الأزمات والفرص في الشرق الأوسط ) معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.وعبّر معالي الدكتور الحجرف في مداخلة مع الأمين العام للأمم المتحدة عن تقدير مجلس التعاون لدول الخليج العربية للجهود الكبيرة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش وقيادته للمنظمة الدولية، مؤكدين دعم مجلس التعاون المستمر لجهود أمين عام الأمم المتحدة في إحلال السلم والأمن في العالم ومقدرين بشكل خاص جهود مبعوث الأمين العام لليمن ومتمنين نجاح تلك الجهود لمصلحة اليمن وشعبه.وأكد معاليه أن التحديات التي تواجه الشرق الأوسط تتطلب أهمية الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى وهي جميعها المبادئ التي ينادي بها مجلس التعاون ويدعو للالتزام بها.ودعا الأمين العام لمجلس التعاون إلى العمل الجماعي لتحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات، لاسيما في ضوء ما فرضته جائحة كورونا كوفيد 19 المستجد، ومنوهاً بأهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات ما بعد كورونا، وفي نفس الوقت العمل على اغتنام الفرص وأهمية استثمارها لتحقيق الحياة الكريمة للأجيال القادمة، لتنعم الإنسانية بالأمن والرخاء ولتركز الجهود نحو تحقيق التنمية والتطور لشعوب الشرق الأوسط والبشرية جمعاء.// انتهى //23:21ت م0156