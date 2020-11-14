الأمم المتحدة 27 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء استمرار تدهور الوضع الأمني ​​في مقاطعة كابو ديلغادو شمال موزمبيق.وأكدت المفوضة الأممية في بيان اليوم، ضرورة حماية السلطات الحكومية للمدنيين داخل وخارج المناطق المتضررة من النزاع، وضمان وصول آمن، بدون عوائق، للوكالات الإنسانية لتقديم المساعدة والحماية المنقذة للحياة.// انتهى //00:04ت م0160