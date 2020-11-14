تونس 27 ربيع الأول 1442هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأفادت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم بأن المشاركين الليبيين في المحادثات السياسية الجارية في تونس حددوا يوم 24 ديسمبر 2021 موعداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن ولياز قولها: إن الوصول إلى الانتخابات يتطلب سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد، وإن هذا يتطلب إنشاء مجلس رئاسي مُعدل وحكومة وحدة وطنية فعالة وموحدة.// انتهى //00:35ت م0161