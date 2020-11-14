عام / فرنسا تسجل 932 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد
السبت 1442/3/28 هـ الموافق 2020/11/14 م واس
باريس 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس
سجلت فرنسا 932 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم: إن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 43892 حالةً.
كما سجلت السلطات الصحية الفرنسية 23794 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 1922504 إصابات.
ويأتي التراجع بعدد الإصابات في نهاية الأسبوع الثاني من العزل العام الجديد، الذي أعادت الحكومة الفرنسية فرضه لوقف الموجة الثانية من تفشي الفيروس.
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