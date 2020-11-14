نجران 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسنوّه معالي رئيس جامعة نجران، الدكتور فلاح السبيعي، بما حمله الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.وأكد السبيعي، أن الخطاب جاء واضحاً وشاملاً لنهج المملكة في سياستها الداخلية والخارجية، وموازياً للمكانة التي تحتلها في صدارة الدول العربية والإسلامية، وكذلك الثقل السياسي الذي تمثله على مستوى العالم، حيث جاء ليؤكد مرتكزات هذه البلاد في التمسك بالثوابت الوطنية المنبثقة من تعاليم الدين الحنيف.وبيّن السبيعي، أن خادم الحرمين الشريفين أكد أهمية مكافحة الفساد؛ لدفع عجلة التنمية وبناء المستقبل وفقاً لرؤية المملكة 2030م الهادفة إلى وضع المملكة في مكانها المستحق في مصاف العالم الأول، مشيراً إلى أن الخطاب يأتي متزامناً مع قرب انعقاد قمة العشرين برئاسة المملكة التي تتجه أنظار العالم إليها في الأيام المقبلة.// انتهى //00:44ت م0164